Tarihi zirve sonrası ABD basınından flaş iddia!

ABD Basını, Tahran'daki tarihi zirve sonrası, "Trump, Suriye'de süresiz olarak kalmaya ikna edildi." açıklamasında bulundu.

Amerikan Washington Post gazetesi haberini Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump beş ay önce Suriye'den çekilmek istediğini açıklamıştı.

YENİ STRATEJİ

Yeni stratejide Amerikan askeri belirsiz süreyle Suriye'de kalmaya devam edecek.

Amerikan yönetimi, Suriye politikasında önüne yeni hedefler koydu. İran askerlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talep ediliyor.

Yeni stratejiye göre İran askerleri çekilene ve ülkede istikrarlı ve tüm tarafların kabul edeceği bir hükümet kurulana kadar Amerikan askerlerinin bu ülkede kalması planlanıyor.

Kaynak: Ajanslar