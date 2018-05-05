Tarihi performans

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi

Kadın Güreş Milli Takımı, tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geçirdi. Milli sporcular, kadınlar madalya müsabakalarının ikinci gününde kürsüye çıkamasalar da dün elde ettikleri derecelerle tarih yazdı. Kaspiysk'te 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Elif Jale Yeşilırmak, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını Dağıstan'da boynuna takarken, Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bediha Gün de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

TAKIM SIRALAMASINDA 3. OLDUK

Şampiyonayı 5 madalyayla tamamlayan Kadın Milli Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 117 puanla üçüncülüğü elde etti.

Spor 03 Mayıs 2018 19:19 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyük gurur!Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Ev sahibi Rusya 173 puanla ilk sırayı alırken, Belarus 140 puanla ikinci oldu. Avrupa şampiyonalarında Türkiye, kadınlarda daha önce en fazla 2 madalya birden kazanabilmişti.

Letonya'nın başkenti Riga'da 2016'da yapılan organizasyonda Yasemin Adar altın, Buse Tosun ise bronz madalya almıştı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda elemeler yapılacak.

Türkiye'yi 61 kiloda Recep Topal, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke ve 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül temsil edecek. Elemelerin yanı sıra serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda madalyalar sahiplerini bulacak.

Spor 03 Mayıs 2018 20:50 Bir altın madalya daha!Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, 76 kiloda ise Yasemin Adar altın madalyaya uzandı.

Selahattin Kılıçsallayan, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Haydar Yavuz, bronz madalya maçı hakkı elde etmek için repesajda mücadele edecek. Türkiye'nin, 5. gün sonunda 3 altın ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyası bulunuyor

Kaynak: Ajanslar