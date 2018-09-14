Tarihi köprüdeki yazılar muhtarı isyan ettirdi: Aşk kalbe yazılır köprülere değil

Sivas’taki 800 yıllık tarihi köprünün üzerine yazılan aşk sözleri, mahalle muhtarını çileden çıkardı.

Eğri Köprü Mahallesi’nde bulunan 800 yıl önce Selçuklular zamanında İpek yolu üzerine 179 metre uzunluğunda, 4 metre 60 santim genişliğinde yaptırılan eski adıyla ’Bağdat’ köprüsü olan Eğri Köprü, gençlerin aşklarını ilan ettikleri bir yer haline geldi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN YAZILAR YAZILDI

Köprüde, yazı yazmanın yasak olduğunu belirten bir tabela olmasına rağmen yazılan yazılar dikkat çekti.

Defalarca silinmesine rağmen tekrar yazılmaya devam edilmesi, mahalle muhtarı Mehmet Güler’i isyan ettirdi.

Eğri Köprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Güler aşk, "50 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu köprünü tarihi 700- 800 yıla dayanıyor. Bu tarihi eser olarak da güzel bir görünümü var. Gençlerimiz burayı boyuyorlar. Bunu yapmamaları lazım. Gerçekten görmeye değer bir yer. 800 yıllık az bir zaman değil. Aşk yazıları buralara yazılmaz. Aşk kalbe yazılır. Buralara yazmayın. Bu yazıların biran evvel silinmesini, bu köprünün daha çok güzel hale gelmesini istiyoruz." dedi.

Köprünün Avrupa’da olsa üzerini kapatıp müze olarak sergileneceğini belirten Alp Seyyah ise,"Halil Rıfat Paşa tarafından onarılma bir köprü olarak biliyorum. Tarihi bir köprünün üzerine gençlerin yazı yazması tabi ki üzücü bir durum. Belki Avrupa’da olsa örnekleri de var. Avrupa’nın birçok yerinde bu tarz eserleri belki de üzerin kapatıp müze diye sergilerler yani. Bizim ayıbımız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar