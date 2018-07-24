Tarihi cezaevi turistlerin gözde mekanı oldu!

Sinop'ta 1887'den itibaren hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Kentte, 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan, hapishane olarak kullanıldığı dönemde, "Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak adlandırılan tarihi yapı, Türkiye'de dark turizminin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.

2017 yılında yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'si, bu yaz sezonunda da ziyaretçi akınına uğruyor.

EB ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE ARASINDA



İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, yaptığı açıklamada, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi cezaevinin özellikle 2015 yılından itibaren giderek artan bir ziyaretçi sayısı olduğunu anlatan Hikmet Tosun, "Tarihi cezaevi sadece Sinop'un değil Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzeleri arasında yer alıyor. Geçen yıl 200 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sanıyorum yıl sonunda 200 bin rakamını aşmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA