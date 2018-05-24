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24 Mayıs 2018 09:14 | Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018 09:26

Ülkelerinde meydan savaşı var Frenklerin hedefi yine Türkiye: Fransızların bitmeyen küstahlığı!

Kendilerine hiç bakmayıp Türkiye'nin iç siyasetine karışma cüretini göstermeyi pek seven Avrupa, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına hız verdi.

Ülkelerinde meydan savaşı var Frenklerin hedefi yine Türkiye: Fransızların bitmeyen küstahlığı!

Türkiye'de yapılan tüm seçimlere müdahale etmeye çalışan Avrupa medyasının hedefi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Fransa'da yayın yapan Le Point Dergisi, bu hafta kapağına Erdoğan'ı taşıyarak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısında yerini aldı.

FRANSIZIN SEÇİM ÇALIŞMASI
Paris'te devam eden gösterileri görmezden gelen dergi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının oy tercihini değiştirebilmek için kirli bir kampanyaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör deme küstahlığında bulunan dergi, Türkiye'de durumun kötü olduğunu yazdı.

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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