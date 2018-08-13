Taraftar taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yeni Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs, Göztepe maçı dönüşü sırasında kaza yaptı. Bu feci kazada ikisi ağır olmak üzere 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig'in ilk haftasında dün deplasmanda oynadığı Göztepe maçı sonrası Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan minibüs, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatıp, bir süre sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı.
İKİ TARAFTARIN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar ve Çay ilçesindeki hastanelere götürüldü.
Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Ajanslar