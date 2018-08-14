Tamirat sırasında meydana gelen göçükte baba öldü kızı yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir evde, tamirat sırasında meydana gelen göçük altında kalan baba ölürken, kızı yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç bir ev, tamirat sırasında çöktü.

ÇATI BABA İLE KIZIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde meydana geldi. Kerpiç evin üstüne toprak atan Hacı Gümüştaş daha sonra eve girdi. Toprağın ağırlığına dayanamayan çatı, baba Gümüştaş ve kızı Serap Gümüştaş'ın (19) üzerine çöktü.

BABA HAYATINI KAYBETTİ KIZI YARALANDI

Evin yıkıldığını gören köylüler elleriyle kazarak baba ve kızı toprak altından çıkardı. Baba-kız olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Gümüştaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Kaynak: Ajanslar