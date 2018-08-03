Tamamlanmasına 50 km kaldı!

Suriye sınırındaki duvarların yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandı bitimine ise neredeyse 50 kilometre kaldı.

Suriye'de yıllardır devam eden savaşın yansımalarını engellemek ve Türkiye’ye yasa dışı geçişleri önlemek için sınıra duvar örme projesinde son aşamaya gelindi. Suriye sınırındaki duvarların bitimine ise neredeyse 50 kilometre kaldı.

850 KM TAMAMLANDI

Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor. Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerin'in giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor.Sınıra örülen duvarların ve kulekolların inşaat kontrol mühendisi olan Halil İbrahim Bozgeyik, sınır duvarının yaklaşık 850 kilometresinin tamamlandığını belirterek, “Bunların yapılış amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunmada dış tehditlere karşı gereken müdahaleyi en kısa zamanda ve zarar görmeden bertaraf etmesi için yapılmış olan savunma sistemleridir. Bu sınırın yaklaşık 850 kilometresi tamamlanmış olup diğer aşamalarında da çalışmalar devam etmektedir” dedi.

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4 KATLI GÖZETLEME KULELERİ

Sınırda yaşanabilecek sızma faaliyetlerini engellemek ve sınırı gözetlemek için 15 metre yüksekliğinde kulekolların yapımı da sona erdi. 4 katlı olan gözetleme kulelerinde bir mangaaskerin her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebileceği şekilde tasarlanmış olup ilerleyen dönemlerde kulelere gereken tesisat döşenip kamera ve silah sistemini kaldırabilecek durumda olduğu söylendi.

Bozgeyik, ”Bu beton kulelerimizin içinde kurşun geçirmez camlarımız var. Ve tabi acil durumlar için acil çıkış kapıları mevcut. İlk katında temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanlar, en üst katta ise, açık gözetleme terasımız bulunuyor. Askerlerimiz sınır hattını buradan güvenli bir şekilde takip etmektedir” şeklinde konuştu.



Kaynak: Ajanslar