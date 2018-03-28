Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, tamamen şampiyonluğa odaklandığını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Rodrigues, kendisine yönelik transfer teklifleriyle ilgili bazı duyumları olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada kendimi çok iyi hissediyorum, evimde gibiyim. Taraftar beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Takımda çok güzel bir ortam var, o yüzden çok mutluyum. Transferle ilgili kulağıma bir şeyler geliyor ama şu an için bunlarla ilgilenmiyorum. Tamamen şampiyonluğa odaklandım. Önümüzde final niteliğinde 8 maç var. Şampiyon olmak için 8 finale çıkacağız. Konsantrasyonum tamamen buna yönelik. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Buraya gelirken de hedefim bu takımla şampiyonluk yaşamaktı."

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle performansında önemli bir artış olduğunu aktaran Garry Rodrigues, "Bir futbolcunun iyi performans göstermesi için mutlu olması gerekiyor. Teknik direktöründen o güveni alabilmesi lazım. Hocamız da bana bunu fazlasıyla veriyor. O yüzden kendisinin gelişinden dolayı çok mutluyum. Performansım da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kişisel hedeflerim var, o hedefler doğrultusunda hocamın bana verdiği güvenle devam ediyorum." diye konuştu.

Rodrigues, devre arasında transfer edilen Yuto Nagatomo'nun takıma çok şey kattığını anlatarak, "Kendisi çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Geldiğinde bizimle ilişkilerinin bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum. Herkesle çok iyi. Çok koştuğu için onunla beraber oynamak güzel. Her anlamda bize çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile yapacakları maçın önemine de değinen Garry Rodrigues, "Bundan sonra rakibin adı hiç önemli değil. Ne olursa olsun her maç bizim için bir final. Taraftarımızın önünde oynayacak olmamız mutlaka bir avantaj. Hedefimiz elbette galip gelmek, finale giden yolda olumlu bir adım daha atabilmek." değerlendirmesinde bulundu.