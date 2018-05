Talisca'dan Beşiktaş'a duygusal veda: 'Sonsuza kadar kartal olacağım'

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca, dün akşamki kısa açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı.

2 sezon için Beşiktaş'a ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, 'Sonsuza kadar kartal olacağım' dedi.

Talisca açıklamasında, ''Hayat her zaman bana büyük zorluklar sundu. Ben her zaman, bu zorluklarla yüzleşmek için cesaret, istek ve inanç sahibi olmaya çalıştım. En yeni kararlardan biri Beşiktaş formasını giymekti. Türkiye'de ne bulacağımı hiç bilmiyordum, ama başından beri hislerim iyiydi. Ve öyle oldu. İstanbul'u sevdim, Türk halkını sevdim, kulübümüzün taraftarlarını sevdim. Bu kulübe kendimi adadım ve burada tarih yazdım. Son iki sene hayatımdan geçen her şey ve herkes kalbimde sonsuza kadar kalacak. Teşekkürler Tanrım! Teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Beşiktaş! Dünyanın dört bir yanında uçan ve herkes için tezahürat eden sonsuz bir 'Kara Kartal' olacağım'' ifadelerini kullandı.

LİVERPOOL TALİSCA'NIN PEŞİNDE

Beşiktaş'ın bonservisini alarak daha yüksek bir bedelle satmaya çalıştığı Talisca'nın ligin devre arasında bir İngiliz takımı ile sözleşme imzaladığını teknik direktör Şenol Güneş açıklamış ama takım ismi vermekten kaçınmıştı. Bu takımın Manchester United olma ihtimali yüksek olsa da İngiliz ve Portekiz basınına göre Liverpool da Talisca'yı almaya çalışıyor.

Kaynak: Ajanslar