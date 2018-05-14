Talisca ve Giuliano'nun Dünya Kupası hayalleri kül oldu!

Tite, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Giuliano ve Beşiktaşlı Talisca açıklanan kadroda yer almadı.

Beşiktaşlı Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano'nun Dünya Kupası'nda şans bulma hayalleri suya düştü.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, takımın Rusya'da düzenlenecek organizasyondaki resmi kadrosunu bir basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.

GİULİANO VE TALİSCA KADRODA YOK

Bir önceki hazırlık döneminde denenmek için kadroya dahil edilen Talisca, resmi kadroda şans bulamadı. Giuliano da, beklendiği gibi, Sambacılar'ın 23 kişilik futbolcu kafilesinde yer alamayacak.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alisson, Ederson, Cassio

Defans: Danilo, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis

Orta saha: Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Fred, Willian

Forvet: Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Taison

Kaynak: Ajanslar