Talat Bulut'un taciz soruşturmasında karar verildi

Oyuncu Talat Bulut'a açılan taciz soruşturması tamamlandı. Buna göre Başsavcılık takipsizlik kararı verdi.

Ünlü oyunca Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Milliyet’in haberine göre soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. Soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu.

'YETERLİ DELİL YOK'

Oyuncu Talat Bulut'un başrol oynadığı dizinin setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan Özge Şimşek, Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

İKİ TARAF DA İFADELERİNİ VERMİŞTİ

Olaya ilişkin bir açıklama yapan kostüm asistanı Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” demişti. Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajanslar