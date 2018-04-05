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Taksim'deki hastane yangını şehrin birçok yerinden görüldü

Taksim'deki hastane yangını şehrin birçok yerinden görüldü

İstanbul'da hastanede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında çatıda çıkan yangın diğer katlara da yayıldı. İtfaiyeden yapılan açıklamada hastanedeki yangının kontrol altına alındığı, can kaybını olmadığı belirtildi.
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Gündem 05 Nisan 2018 - 18:49

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