Taksim'de yere düşen kadını kaçırıp tecavüz eden zanlı tutuklandı

İstanbul Taksim'de genç bir kadına, götürdüğü metruk binada cinsel saldırıda bulunan şüpheli adliyedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak tarihinde Taksim'de bir eğlence mekanında arkadaşıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için Balo Sokağı'ndan Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürürken yere düşen F.H.E'ye (25) omzuna alıp götürdüğü metruk binada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Engin K'yi (25) yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler adrese gittiği sırada zanlı kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan Engin K'nin ayağını kırdığı ifade edildi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve yaralamadan emniyette 9 kaydı bulunduğu belirtilen şüphelinin, emniyette suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Engin K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞ OLDU

Müşteki F.H.E şikayetinde 21 Ocak 2017'de Taksim'de arkadaşıyla eğlendikten sonra eve dönerken yere düştüğünü o sırada yanlarından geçen bir kişinin kendisini omzuna alıp Tarlabaşı Bulvarı civarında metruk bir binaya götürdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu, kendine geldiğinde başka bir kişinin de kendisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunduğunu anlatmıştı.

İhbar doğrultusunda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikinci şüpheli Dursun A.'yı gözaltına almış, zanlı sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: ajanslar