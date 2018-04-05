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05 Nisan 2018 18:00 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2018 18:08

Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor!!!İşte ilk görüntüler...

Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor..İşte ilk görüntüler...

Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor!!!İşte ilk görüntüler...

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi cayır cayır yanıyor işte ilk görüntüler...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Taksim ilk yardım


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