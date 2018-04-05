Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor!!!İşte ilk görüntüler...
Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor..İşte ilk görüntüler...
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi cayır cayır yanıyor işte ilk görüntüler...
Kaynak: Ajanslar
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi cayır cayır yanıyor işte ilk görüntüler...
Kaynak: Ajanslar
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi cayır cayır yanıyor! Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor Gündem
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