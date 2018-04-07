Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yine dumanlar yükseldi
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanan bölümünün üçüncü kat penceresinden duman yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.
Yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli dumanyükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi.
Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.
Kaynak: Ajanslar