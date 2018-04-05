Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın hakkında açıklama yapıldı

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, İstanbul'un birçok bölgesinden görülebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı.

Taksim'deki binanın yıkılıp yeniden yapılması nedeniyle 2013 yılı Ekim ayından bu yana Gaziosmanpaşa'da hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 17.10 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı ve dış cepheyi sararken, gökyüzünü koyu bir duman kapladı.



Hızla ilerleyen yangın, İstanbul'un birçok bölgesinden de görülebilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Hastane etrafında ise güvenlik önlemleri alındı. Yangında patlamalar yaşandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Demircan’dan bilgi aldı.

VALİ ŞAHİN: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Ayrıca bazı görevlilerin hastanedeki cihazları dışarı çıkardığı görüldü. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

İstanbul Valisi Şahin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı." dedi.

YARALI VE CAN KAYBI BİLGİSİ YOK



İftaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada, yangında yaralı ve can kaybı bilgisinin olmadığını belirtti. İtfaiye müdürü, yoğun bakım servisi dışında tüm hastaların tahliye edildiğini belirtti.

OLAY YERİNE YANGIN HELİKOPTERİ İSTENDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığına göre; ihbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca olay yerine yangın helikopteri de gönderildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gitti. Yangın çıkar çıkmaz hastaların tahliyesine başlanırken, hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

İtfaiye yetkilileri, yoğun bakım dışında hastaların tahliye edildiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Yangın saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Güncel 05 Nisan 2018 18:52 Vali Şahin'den Taksim'deki yangınla ilgili açıklamalarVali şahin tahliyesi olmayan hastalar hakkında açıklama yaptı

BAŞKAN HASAN TAHSİN USTA'DAN AÇIKLAMA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Dış cephede çıktı yangın. Vatandaşlara endişe etmemelerini tavsiye ediyorum. Bina yapılmadan önce bir ayngın çıkmıştı, hastane inşaat halindeydi. Şuan da yangının neyden kaynaklandığını bilemiyoruz.Yoğun bakımda yatan hastalar tahliye edildi." dedi.

EKİM 2013'TE AÇILMIŞTI

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 25 Ekim 2013 tarihinde resmi olarak hizmete açılan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 bin 826 metrekare alan üzerine kuruldu. 57 bin metrekare kapalı olan hastanede 300 yatak bulunuyor. 90 poliklinik odası bulunan ve 36 yoğun bakım ünetisi bulunan hastanede 6 ameliyathane var. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim'deki binanın tamamlanmasının ardından eski yerine taşınacak.

Kaynak: Gündem