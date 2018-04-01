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01 Nisan 2018 16:32 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2018 16:45

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Taksim'de bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 85'i tamamlandı.

Taksim Camii inşaatı bitmek üzere

Kubbe üzerinde hazırlanan tahta iskelelerin üzerine beton dökülmesiyle caminin üzeri kapanacak ve kaba inşaat tamamlanmış olacak. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Yapımını Sur Yapı adına Altan Elmas'ın üstlendiği caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

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HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanmak üzere olan kubbeye önümüzdeki günlerde beton dökme işlemi yapılacak. Bu amaçla yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor.

Taksim Camii inÅaatÄ± bitmek Ã¼zereTaksim Camii inÅaatÄ± bitmek Ã¼zere


Kaynak: AA

Etiketler: taksim camii


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