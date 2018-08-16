Taksiciler ABD'nin "spekülatif atağa" tepki gösterdi

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ve Türk bayrakları taşıyan taksiciler, piyasalara yönelik "spekülatif atağa" tepki gösterdi.

İstanbul Taksi Durakları Derneği öncülüğünde bir araya gelen taksici dernekleri mensuplarından oluşan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı. "#AbdyeTokatUberikapat" ve "UBER GO HOME" yazılı pankartlar taşıyan taksiciler, ABD'nin Türkiye'ye karşı giriştiği yaptırımlara ve piyasalara yönelik "spekülatif atağa" tepki gösterdi.



KONU VATANSA GERİSİ TEFERRUAT



Grup adına açıklama yapan İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri, taksiciler olarak farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da ortak paydada buluştukları değerler olduğunu söyledi. Sivri, konu ulusal birlik ve vatan ise taksiciler için gerisinin teferruat olduğunu vurguladı.

Siyasi görüş ve parti ayrımı yapmaksızın taksici esnafı olarak devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirten Sivri, "Üzerimize düşen hiçbir görevden kaçınmayacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Devletimizden de ekmeğimizi çalan Amerikan şirketi hırsızlara karşı anladıkları dilden bir karşılık verilmesinin hem ABD'ye bir cevap hem de taksici esnafına bir moral olacağının bilinmesini istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından konsolosluk önüne siyah çelenk bırakan grup, slogan atıp tekbir getirdi. Taksiciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

Kaynak: Ajanslar