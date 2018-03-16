Taksi plakası alım satımında yeni dönem

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taksi plakalarının alım ve satım işlemleriyle ilgili "Herhangi şekilde vergi almama diye bir uygulama yok." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'na verilen bir önergeyle taksi plakalarının alım satımına ilişkin vergilendirme sisteminin değiştirildiğini bildirdi.

Herhangi bir vergiden vazgeçmenin söz konusu olmadığını açıklayan Ağbal, eskiden taksi plakasını satanlardan kazanç vergisinin alındığını belirtti.

Taksi plakasını satan vatandaşların akıllarına böyle bir vergiyi ödemenin gelmediğini anlatan Ağbal, yeni sistemi şöyle açıkladı:

"Şimdi biz burada vatandaşlarımızın bu konudaki vergilerini tam ve doğru bir şekilde ödemeleri için vergilendirmede bir değişikliğe gittik. Herhangi şekilde vergi almama diye bir uygulama yok. Yeni sistem nasıl olacak? Taksici esnafımız bir plakası varsa satış için notere gittiğinde satış bedeli üzerinden yüzde 3 harç ödeyecek. Dolayısıyla çok basit bir sistem. Herkes notere gidip satışını yapacağından dolayı o aşamada hemen vergi alınabilecek."

Yeni sistemle birlikte vatandaşların daha sonra hiç ummadıkları bir şekilde vergi sorunuyla uğraşmayacağını dile getiren Ağbal, artık taksi alım satımlarındaki vergileri fazlasıyla toplayacaklarını ifade etti.

Ağbal, bazı basın yayın organlarında taksi plakalarından KDV ve vergi alınmadığı yönünde haberlerin yapıldığını belirterek, bu durumun doğru olmadığını taksi alım ve satımının KDV'ye dahil olmadığını kaydetti.

Taksi plakalarında bugün de KDV'nin olmadığını, yaptıkları değişikliğin kazanç vergisi konusunda olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, "Alım satım üzerinden hesaplanması gereken vergiyi tek bir aşamada, noktada, noterde hasılat üzerinden, satış bedeli üzerinden taksici esnafımız ödeyecek. Böylelikle herhangi bir kayıt dışılık olmayacak. Vergiyi biz ilk baştan ve basit olarak alacağız." şeklinde konuştu.

Mevcut sistemde alım ve satış değerlerinin hesaplanması gerektiğini, bunun üzerinden vergi alındığını anlatan Ağbal, yeni sistemde ise alım satım farkı üzerinden değil, sadece satış bedeli üzerinden yüzde 3 vergi alınacağını kaydetti.

Bakan Ağbal, taksici esnafının alım satımda vermesi gereken vergiyi harçla alacaklarını ifade etti.

Yeni sistemden sonra alım ve satım konusunda kayıtlılığın artacağını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Biz her defasında, alım satımda vergi olacağı için... Bir plaka yılda birkaç defa el değiştirse her defasında biz bu vergiyi alacağımız için aslında bu yolla daha fazla vergi toplayacağımızı söyleyebiliyorum. Vergi uygulamalarında olabildiğince basit uygulamaları seçme yolunda gayret gösteriyoruz."

"VERGİMİZİ ALACAĞIZ"

Taksici esnafı için getirdikleri sistemin KDV düzenlemesinde olduğu gibi daha yalın, anlaşılır olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Takibe gerek yok çünkü her plaka satışı noterde yapıldığından vergi anında teslim edilecek. Burada bugüne bakılacak olursa aslında bütün işlemlerden vergi alınacağı için daha fazla vergi geliri olacak. Böylelikle hem vatandaşımız vergisini daha rahat ödeyecek, ne ödediğini bilecek. Biz de devlet olarak buradan toplamamız gereken vergiyi toplamış olacağız. Farklı bir noktaya çekmeye, esnafımızın burada talep ettiği husus konusunda farklı bir yorum yapmaya gerek yok. Esnafımız için bir kolaylık getirdik ama vergimizi alacağız."