Takma kirpikler gözlere zarar verir mi?

Takma kirpikler gözlere zarar verir mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Uzm. Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek detaylı bir değerlendirme yaptı. İşte merak edilen detaylar...

Dolgun ve uzun kirpiklerle güzel bir görünüme sahip olmak isteyen kadınlar takma kirpikle ilgili birçok araştırma yapıyor. Gözleri belirginleştirmesiyle dikkat çeken kirpikler kadınların hayalidir. Takma kirpik konusunda araştırma yapan kadınlar takma kirpikler gözlere zarar verir mi sorusuna yanıt arıyor. Uzm. Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek merak edilen soruyla ilgili detaylı bir değerlendirme yaptı.

TAKMA KİRPİKLER GÖZLERE ZARAR VERİR Mİ?

Hacimli, dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak bir çok kadının hayali. Öyle ki gözleri belirginleştirerek, göz makyajını vurgulayan takma kirpikler artık günlük hayatta da sıklıkla kullanılıyor. Bakışlarda dramatik etki yaratmak isterken bir dramla karşılaşmak da mümkün çünkü takma kirpikler güzelliğimize güzellik katsa da göz sağlığımız için risk oluşturuyor.

KİRPİKLERİN MUCİZESİ UZUNLUKLARINDA SAKLI!

Konuyla ilgili olarak Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek’den bilgi aldık: “Vücudumuzda her bir organın, dokunun, hücre ve sistemin birbirini etkileyen ve tamamlayan bir görevi vardır. Genel sağlığımız da bu kusursuz işleyişe bağlıdır. Kirpikler her ne kadar estetiğin bir parçası olarak ele alınsa da temel görevi gözlerimizi dışarıdan gelebilecek yabancı maddelere, tozlara karşı korumaktır. Ayrıca kirpiklerimiz gözlerimizin nemli kalmasına ve güneş gözlüğü ihtiyacını gidermese de güneş ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre insanlar ve memeli hayvanlarda kirpik uzunluğu ile göz genişliği arasında belli bir orantı bulunuyor. 22 memeli türünde yapılan araştırmalar kirpik uzunluğunun göz genişliğinin üçte biri oranında olduğunu ortaya koyuyor. Gözün nemli kalmasını ve dışarıdan gelen çeşitli partiküllere karşı korunmasını sağlayan da bu altın oran. Bilim insanlarının çalışmalarına göre ortalama uzunluğun üzerindeki takma kirpikler göz çevresindeki hava akışını arttırarak toz ve havadaki çeşitli maddelerin birikmesine ve göz kuruluğuna neden oluyor. Göz kuruluğu kornea tabakasında kalıcı hasarlara ve göz enfeksiyonlarına neden olabilen ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlık. Takma kirpiklerin havadaki çeşitli maddeleri tutması göz kuruluğunun yanı sıra bakteri ve virüslere de davetiye çıkarır. Mikroplar, gözün kornea tabakasında ve göz kapaklarında enfeksiyonlara yol açarak viral ve bakteriyel kökenli konjonktivitlere neden olabilir. Konjonktivit, gözün beyaz kısmı üzerinde yer alan ince şeffaf zarın iltihaplanarak kırmızı görünmesine neden olan bir hastalıktır.”

ALERJİLERE NEDEN OLABİLİR

Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek, takma kirpik uygulanırken kullanılan yapıştırıcıların olası zararlarına değindi: “Uygulama esnasında kullanılan kirpiğin ve malzemelerin temizliği çok önemlidir. Kirpiklerin hijyenik bir şekilde üretilip, saklanmış olması, uygulama esnasında kullanılan cımbızın sterilizasyondan geçirilmiş olması ve fırçanın tek kullanımlık olması gerekir. Takma kirpikleri sabitlemek amacıyla kullanılan yapıştırıcılar ve takılan kirpikler alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Bu yüzden özellikle uzun süreli takma kirpik kullananlarda alerjik konjonktivitlere rastlamaktayız. Yapıştırıcılar ayrıca kirpik diplerimizi tahriş ederek doğal kirpiklerimizin dökülmesine sebep olabilir. Kanallar aracılığıyla kirpik diplerine açılan göz yaşı bezlerimizi tahrip ederse kalıcı göz kuruluğuna dahi yol açabilir. Takma kirpik kullanımının az bilinen risklerinden biri de kirpik bitleri için uygun bir ortam oluşturmasıdır. Kirpik bitlenmesi nadir rastlanan bir durum olmakla birlikte takma kirpik kullananlarda daha sık görülür. Göz kapaklarında, kirpik diplerinde iltihaba neden olabilen bu bulaşıcı hastalık konjonktivit, arpacık ve şalazyon gibi hastalıklara da zemin hazırlar. Takma kirpik kullanın ya da kullanmayın göz kapaklarınızda şişme, gözlerinizde çapaklanma, yanma, batma, sulanma, kaşınma, görme bozukluğu ya da herhangi bir şikayette göz hastalıkları konusunda uzman bir doktora başvurun.”

Kaynak: AjansHaber