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13 Mayıs 2018 17:00 | Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018 17:02

Takla atan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Takla atan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı!

Elazığ yönünden gelen Abdulkadir Karataş yönetimindeki 21 AR 500 plakalı otomobil, Ergani ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, otomobildeki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan iki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı 



Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı 


Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır


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