Takla atan araçtan yara almadan çıktı!

Bursa’dan inegöl’e giden Emin H. idaresindeki 16 DV 353 plakalı özel otomobil, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından yan yola dönüşte kontrolden çıktı.

Bursa’dan inegöl’e giden Emin H. idaresindeki 16 DV 353 plakalı özel otomobil, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından yan yola dönüşte kontrolden çıktı.

YARA ALMADAN KURTULDU



Savrulan otomobil köprülü kavşağının kaldırımına çarptı ve taklalar atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü genç araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Emin H. haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek müşahade altına alndı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA