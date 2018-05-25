Tahrikçi Yunan'dan skandal klip: Türkiye ve Türklere inanılmaz hakaretler

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Yunan Rapçi Tus'un yaptığı şarkı ve çektiği klip Türkiye'ye ve Türklere inanılmaz hakaretler içeriyor.

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bu olay skandal seviyelere ulaşan Türk ırkçılığını bir kez daha kanıtladı.

Johnny Black isimli Yunan şarkıcı ve TUS isimli Yunan rapçi'nin yaptığı “Tourkales ( Türk kızları)” isimli şarkıda Türklere ve KKTC’ye yönelik ırkçı ve küfür içerikli sözlerle dikkat çekiyor.

İçeriğindeki iğrenç sözlerin birçok tepkiye neden olan şarkının yasaklanması için çağrı yapıldı. Ancak bunca tepkiye rağmen şarkının hala yayında olduğu ortaya çıktı. Şarkıda sadece Türk kızlarına değil Osmanlı'ya ve müslümanlara inanılmaz hakeretler içerdiği görülüyor.

Şarkının sözlerini içerdiği hakaretler nedeniyle yayınlayamıyoruz.

Kaynak: AjansHaber