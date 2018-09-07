Tahran'daki tarihi zirveden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki üçlü zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştükten sonra üç lider tarihi zirveye geçtiler.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nde konuşmaya başladı. Konuşmasından satır başları şöyle:

'ZİRVEDEN ÇIKACAK SONUÇLARI TÜM DÜNYA SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR'

"Sayın Ruhani, değerli dostum Rusya Federasyonu Başkanı sayın Putin, bu önemli zirve vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Zirveden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Alacağımız kararlarla beklentileri boşa çıkarmayacağıza inanıyorum.

Astana ruhunun özünde asgari müştereklerde buluşma iradesi göstermemiz vardır. Bu asgari müşterekler ise Suriye'nin siyasi birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması ve itilafa siyasi bir çözüm bulunmasıdır. Sahada baştan beri şiddetin durdurulması insani durumun iyileştirilmesi ve siyasi sürecin önünün açılmasını istedik.

Bölgede kurduğumuz 12 gözlem noktasının sahadaki anlamlarından biri de Türkiye'nin İdlib halkına ve buraya sığınanlara can güvenliği konusunda güvence vermiş olmasıdır.

''TÜRKİYE MÜLTECİ AĞIRLAMA KAPASİTESİNİ DOLDURMUŞTUR''

Bu bölgenin ve ülkemizin sağladığı örtülü güvencinin kendi halkına yönelik katliamları hala hafızalarımızda olan Esed rejiminin insafına bırakılmasına rıza gösteremeyiz.Her ne gerekçe ile olursa olsun İdlib'e yapılan veya yapılacak bir saldırı felaketle, katliamla ve çok büyük bir insani dramla sonuçlanacaktır.



Bölgedeki 3,5 milyonu aşkın sivilin tamamı bundan etkilenecektir. Onbinlerce sivil bombardımanlarda can verirken gidecek başka yerleri kalmadığı için milyonlarcası bizim sınırımıza dayanacaktır.

Çoğunluğu Suriyeli 4,5 milyon sığınmacıyı topraklarında halen barındırmakta olan Türkiye mülteci ağırlama kapasitesini zaten doldurmuştur.

PYD/YPG dahil Suriye'den kaynaklanan terörün her türlüsüne ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden girişimlere ortak tavır almalıyız.

Burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek zirvenin en önemli adımlarından biri bu olacak ve sivilleri ciddi manada huzurlu kılacak, rahatlatacak. Nusra, HTŞ ve diğerlerine silahı bırakın çağrısı yapalım

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''YANGINI SEYRETMEK YERİNE SÖNDÜRMENİN YOLLARINI ARIYORUZ''

"Sen ki başkalarının mihnetinden keder duymuyorsun, sana insan adını vermek yakışmaz. Yangını seyretmek yerine söndürmenin yollarını arıyoruz. Amaç insani drama son vermektir.

Türkiye olarak baştan beri suriyede akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşimize yardım ettik. Özellikle büyük çileler çekmiş İdlib halkının yeni felakete maruz kalmasını istemiyoruz. Zirveye bu yüzden hassasiyet gösteriyoruz.



Sivil halk korunmalı, terörist gruplar ayrılmalı. İdlib'e saldırıları siyasi süreci çökme noktasına getirir. İdlib meselesi, Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmeli."

''TEBİR ALMALIYIZ''

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Teröristleri silahlarını bırakmaları için teşvik etmeliyiz.İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için tedbir almalıyız" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Suriye'deki barış için Astana formatını kullanacağız. Uluslararası düzeyde toplantılar yapacağız. Hatırlatmak istiyorum; bugüne kadar 10 zirve yaptık. Bizim önceliğimiz Suriye'yi terörizmden tamamen temizlemektir. Tüm taraflara silahları bırakma çağrısı yaptık. Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için çaba gösteriyoruz.Orada olup bitenleri takip ediyoruz. Radikal unsurların Suriye'den çıkmasını ve İdlib bölgesine geçişini sağladık. Fakat İdlib bölgesinde çeşitli silahlar var, İHA'lar var. Ordaki teröristler sivil insanları siper olarak kullanıyorlar. Bunun bir örneğini de Rakka'da gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, "Suriye" meselesi için yapılacak "Üçlü Zirve" öncesi baş başa görüştü.

Ruhani ile görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme için bir araya geldi.

SÖZLERİNE BESMELE İLE BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin basına açık bölümünde Başkan Erdoğan, sözlerine besmeleyle başladı.

"Tahran'da önemli bir görüşmeyi gerçekleştireceğiz"



Erdoğan, "Bugün gerçekten çok önemli ve anlamlı bir gün. Günlerden de cuma. Soçi ve Ankara'dan sonra Tahran'da önemli bir görüşmeyi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ruhani de Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daha sonra görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ



İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğinde Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Görüşmeye Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan da iştirak etti.

Kaynak: Ajanslar