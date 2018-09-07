Tahran'da kritik görüşme başladı!

Tahran'da düzenlenen 3'lü zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Zirve öncesi Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Erdoğan şu anda Rusya Devlet başkanı putin ile görüşüyor

ERDOĞAN'DAN İLK SÖZLER

Başkan Erdoğan zirve öncesi, "Çok çok önemli birgün ve Cuma. Soçi, İstanbul ve şimdi de Tahran'da önemli görüşmeyi gerçekleştireceğiz inşallah. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik etti.

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Kaynak: Ajanslar