T625 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru çalıştırıldı!

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk motoru çalıştırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen milli kaynaklarla üretilen helikopter, 2021'de seri üretime geçirilecek.

T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetlerle hazırlanıyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin üretimi tamamlandı ve yer testlerine geçildi.



TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR



T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Ajanslar