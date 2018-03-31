"Şuursuzluk yapma Macron"

Fransa'nın proje terör örgütü YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk istemesini MHP Lideri, "Şuursuzluk, aymazlık ve ahlaki zayıflık" olarak değerlendirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fransa'nın proje terör örgütü YPG/PKK'ya destek için asker göndermek ve arabulucu olmak istemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FRANSA'NIN YAPTIĞI AYMAZLIK, AHLAKİ ZAYIFLIKTIR

Fransa'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar,terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir" dedi.

Gündem 30 Mart 2018 09:50 Türkiye'den Macron'a Çok Sert YanıtCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un YPG teklifine çok sert tepki gösterdi. Kalın "bu tür yaklaşımları reddediyoruz" dedi.

TERÖRE MİHMANDARLIK YAPANLAR...

Teröre destek verenlerin, girdikleri kılıklarının zamanla ortaya çıkacağını belirten MHP Lideri, "Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İŞBİRLİKÇİLERE GEREKEN DERSİ VERECEK

Ayrıca Bahçeli şu ifaleri kullandı: Suriye’nin Kuzeyi’nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır.

Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah’a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir.

Dünya 30 Mart 2018 08:39 BEKLİYORUZ!!ABD’nin Suriye’den çok kısa zamanda askerlerini çekeceği, buna karşılık Fransa’nın Suriye’ye asker göndermeye başlayacağı açıklamaları başkent kulislerini de hareketlendirdi.

Kaynak: Ajanslar