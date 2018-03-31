Suudların Afrin Hazımsızlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki proje terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Suudi Arabistan'da da büyük bir yankı uyandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki proje terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Suudi Arabistan'da da büyük bir yankı uyandırdı.

HEDEFLERİ TÜRK ASKERİ

Amerika ve İsrail'in yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar yapan Suudiler, medyayı kullanarak Türk askerine karşı kirli bir algı operasyonu başlattı. Hırsız editör

AFRİN İŞGALMİŞ

Ülkede yayın yapan El-Avsat gazetesinde; Lübnanlı yazar İlyas Harfus'un imzasıyla çıkan yazıda Afrin harekatı işgal olarak nitelendirildi. Hırsız editör

ARAPLAR VE OSMANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonla birlikte Osmanlı hayallerini güçlendirdiğini ifade eden Harfus, tarihte Arapların Osmanlı'ya derin dersler verdiği savunuldu.

OSMANLI İMPARATORLUĞU AYAĞA MI KALKIYOR

Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de Osmanlı üzerine kararlı açıklamalar yaptığının altını çizen İlyas Harfus, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlandırılmak istendiğini yazdı.

Dünya 31 Mart 2018 08:33 Cerablus'ta "Vefalı Türkü" bekliyorSuriye'nin Halep kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

Kaynak: Ajanslar