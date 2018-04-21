Suudi savaş uçakları başkent Riyad'da alçak uçuş yapıyor.

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri geldiği bildirildi. Yaşanan bu sıcak çatışmaların ardından Suudi savaş uçakları başkent Riyad'da alçak uçuş yapıyor.

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri geldiği bildirildi. Yaşanan bu sıcak çatışmaların ardından Suudi savaş uçakları başkent Riyad'da alçak uçuş yapıyor.

22:00 sularında Kraliyet Sarayı'na saldırıların ağır bir şekilde devam ettiği bildiriliyor.

Çatışmaların sadece Kraliyet Sarayı çevresinde değil şehrin birçok noktasında ağır bir şekilde yapıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Suud Kralı Selman'ın bir hava üssünde ki sığınağa götürüldüğü iddia ediliyor.