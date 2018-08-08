Suudi Prens Alwaleed Bin Talal Snapchat hisselerini satın aldı

Alınan bilgilere göre, Suudi Arabistanlı Prens Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Suud, Snapchat hisselerinin 250 milyon dolar değerindeki yüzde 2.3’lük hissesini satın aldığını açıkladı. Snapchat’in bir hissesinin ise 11 dolar olduğu kaydedildi.

Prens Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Suud, Snapchat'in 250 milyon dolar değerindeki hisselerini satın aldı.

YATIRIMA DEVAM EDİYOR

Prensin bu hamlesinin yeni teknolojilere yatırımının bir devamı olduğu, daha önce de Twitter, JD.com ve Lyft.’de hisselerinin bulunduğu belirtildi. Prens, Snapchat’in dünyada en yenilikçi sosyal medya platformlarından biri olduğunu, gerçek potansiyelini genişletmeye başladığına inandığını ve onun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu söyledi.





Kaynak: Ajanslar