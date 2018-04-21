Suudi Basın Ajansı'nın iddiası: Darbe Yok.

Suudi Basın Ajansı (SPA) olayın saraya yaklaşan bir drone'a müdahele olduğunu iddia etti.

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

KRAL SELMAN'IN ASKERİ BİR HAVA ÜSSÜNDEKİ SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!



Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

WALL STREET JOURNAL MUHABİRİ: DARBE OLMADI, SARAYA YAKLAŞAN DRONE VURULDU

Dubai'deki Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati: Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone, saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu.

RİYAD KAYNAKLARI ÇATIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Öte yandan, Daily Sabah'tan Ragıp Soylu ise, Riyad kaynaklarının bir çatışma olduğunu doğruladığını, ciddi bir şey olmadığını söylediklerini duyurdu.

SUUDİ DEVLET AJANSINDAN AÇIKLAMA

Suudi devlet ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Riyad’ta izinsiz uçan küçük bir insansız hava aracı güvenlik güçleri tarafından vurularak indirildi” ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntüler paylaşıldı.

Riyad Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, uzmanların konuya ilişkin inceleme yapacağı da kaydedildi.

Kaynak: Ajanshaber