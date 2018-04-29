Suudi Arabistan'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco'nun yönetim kurulunda ilk kez bir kadın yer alacak.

Suudi Arabistan enerji şirketi Saudi Aramco'da yönetim kuruluna ilk defa bir kadın atandı. Halka arz hazırlığı yapan dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco'nun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.



Maliye Bakanı Muhammed el Cadan ile Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhamed el Tuvaijri, yönetim kurulunun yeni üyeleri oldu. 2008-2012 yılları arasında ABD petrol rafinerisi Sunoco'nun başkan ve CEO'su olarak görev yapan Laverty Elsenhans da, Aramco'nun ilk kadın yöneticisi olarak atandı.



2008'de Forbes'un "dünyanın en güçlü kadınları" listesinde yer alan Elsenhans, 28 yıl boyunca Royal Dutch Shell'de yöneticilik görevi yürütmüştü.

Yönetim kuruluna atanan diğer isimler arasında, Chevron Phillips'in eski CEO'su Peter Cella ile DowDuPont Direktörü Andrew Liveris de yer alıyor.



Hisselerinin yüzde 5'ini halka arz edecek Aramco'nun uluslararası piyasada deneyimli isimleri görevlendirmek amacıyla yönetim kuruluna yeni isimler atadığı kaydedildi. Aramco'nun adımı, dünyanın en büyük halka arzı olarak tarihe geçecek.

Kaynak: Ajanslar