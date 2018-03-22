Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçıkılığına idam

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edildi

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Nijerya uyruklu bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, mahkeme tarafından Adem Abdullah Muhammed isimli Nijeryalı hakkında verilen idam cezasının bugün Cidde kentinde infaz edildiği belirtildi.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijerya uyruklu kişi hakkında soruşturma yapıldığı aktarılan açıklamada, söz onusu kişinin suçlu bulunması sonucu mahkemeye sevk edildiği ifade edildi.

İlgili mahkemenin, hakkındaki suçun ispatı üzerine Muhammed'in idamına hükmettiğine işaret edilen açıklamada, mahkemenin verdiği idam kararının yüksek yargı tarafından da teyit edildikten sonra Kraliyet makamından "infaz emrinin" verildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen her yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanıyor.

Kaynak: AA