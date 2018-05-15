Suudi Arabistan'da uçak kazası: 4 ölü
Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki "El-Hanafe" Doğal Hayatı Koruma Alanı'nda bir uçak düştü. Bunun sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hükümete bağlı Suudi Arabistan Doğal Hayatı Koruma Kurumu'nun Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
KURUM MÜDÜRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan açıklamada, "El-Hanafe" Doğal Hayatı Koruma Alanı'nda bir uçağın düşmesi sonucu kurum müdürü Suud bin Reca eş-Şemri, kaptan pilot Cedi' bin Hüseyin eş-Şemlani, yardımcı pilot Muhammed bin Muflih el-Gassami ile birlikte Mücahitler Genel İdaresi'nden Muczi eş-Şemri'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Açıklamada, olayla ilgili ayrıntılara yer verilmedi.
Kaynak: Ajanslar