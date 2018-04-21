Suudi Arabistan'da Sosyal Medyaya erişim yasağı geldi

Suudi Arabistan'da darbe girişimi olduğu iddia ediliyor. Gelen yeni bir bilgiye göre ise Suudi Arabistan'da sosyal medyaya erişimin yasaklandığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'da akşam saatlerinden bu yana hareketli saatlerin yaşandığı gözleniyor. Gelen iddialara göre Kraliyet sarayı basıldı. Kral Salman'ın sığınıklarda güvenliği sağlanırken Prens Salman'ın ise sarayda olduğu iddia edildi. Gelen yeni bir iddiaya göre ise Suudi Arabistan'da sosyal medyanın yasaklandığı yönünde...

Kaynak: Ajanshaber