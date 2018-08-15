Suudi Arabistan'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde şiddeti yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Asir bölgesine etkili olan sağanak yağış nedeni ile bazı cadde ve sokaklar göle döndü.



HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bölgedeki ana yollar kısa süre içerisinde suyla dolarken, sokaktan geçen araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Etkili olan yağış nedeniyle ana yolların kapatıldığı, sel suları nedeniyle ekinlerin zarar gördüğü belirtildi. Araç içinde sel nedeniyle mahsur kalanların kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar