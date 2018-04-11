Suudi Arabistan'da art arda patlamalar!
Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre Riyad'da üç güçlü patlama sesi duyuldu.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu son dakika haberi olarak geçti. Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor.
Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.
FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ
Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.
Kaynak: Ajanslar