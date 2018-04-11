Son Dakika!
11 Nisan 2018 17:56 | Son Güncelleme: 11 Nisan 2018 17:59

Suudi Arabistan'da art arda patlamalar!

Haber ajanslarına düşen son dakika bilgisine göre Riyad'da üç güçlü patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan'da art arda patlamalar!

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu son dakika haberi olarak geçti. Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor.

Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

 
FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ

Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Suudi Arabistan


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