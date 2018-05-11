Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı
Yemen'den Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine atılan balistik füze imha edildi.
Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından Cazan vilayeti semalarında bir balistik füzenin imha edildiği belirtildi.
Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, Cazan vilayetindeki Derb askeri kampına yönelik bir balistik füze fırlatıldığı, saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzenin kullanıldığı kaydedildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 137'ye yükseldi.
Kaynak: Ajanslar