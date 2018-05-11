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11 Mayıs 2018 22:29 | Son Güncelleme: 11 Mayıs 2018 22:55

Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

Yemen'den Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cazan vilayetine atılan balistik füze imha edildi.

Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberinde, Suudi  Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından Cazan vilayeti semalarında bir  balistik füzenin imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, Cazan  vilayetindeki Derb askeri kampına yönelik bir balistik füze fırlatıldığı,  saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzenin kullanıldığı kaydedildi.

 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru  yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu  yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 137'ye yükseldi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Suudi Arabistan


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