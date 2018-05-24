Suudi Arabistan'a yeniden balistik füze saldırısı!
Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine attığı balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti.
Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan limanını hedef aldığı iddia edildi.
Husiler ramazan ayında 3 defa daha balistik füze saldırısı düzenlemişti.
Dünya24 Mayıs 2018 03:12Kuzey Kore'den ABD'yi aşağılayıcı değerlendirme!Kuzey Kore, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yorumlarının "cahil ve aptal" olduğunu, Trump ile zirveyi yeniden ele alacağını söyledi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 143 füze attığı belirtiliyor.
Kaynak: AA