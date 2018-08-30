Suudi Arabistan: Yemenli çocukları vurun ki kuşaklar boyu bizden korksunlar

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tepkilere rağmen doğrudan kadınlarla çocukları hedef almakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Yemen'e saldırı düzenleyip işgal eden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al-Khaleej gazetesi, bilgi sahibi bir kaynağa dayanarak Muhammed bin Selman'ın (MbS) koalisyonun askeri komutanlarıyla yaptığı toplantıyı aktardı.

Buna göre, toplantıda bu ay başında Hudeyde'deki hava saldırısında onlarca çocuğun ölmesine uluslararası tepkiler gündeme geldi.

Suudi Arabistan'da pek çok bakanlık ve kurumun dizginlerini elinde tutan MbS'nin komutanlara ''Uluslararası eleştirilere aldırmayın'' diye çıkışarak kadın-çocuk katliamlarına devam edilmesi için yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

İddiaya göre Suudi Veliaht Prensi ''Yemen halkının bilincinde kuşaklar boyunca çok derin iz bırakmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın adı anıldığında çocuklarının, kadınlarının ve hatta erkeklerinin tir tir titremesini istiyoruz'' dedi.

Kaynak: Ajanslar