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06 Ağustos 2018 09:40 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 09:47

Suudi Arabistan ve Kanada arasında kriz!

Suudi Arabistan'ın, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiği, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiği ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğu bildirildi.

Suudi Arabistan ve Kanada arasında kriz!


Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

24 SAAT SÜRE

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ve ülkenin resmi  ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak'ın istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi 24 saat içinde terk etmesinin gerektiği  belirtildi.

Kanada ile ticari ilişkilerin ve yatırımların dondurulduğu ifade  edilen açıklamada, söz konusu kararın, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland  ve Kanada Büyükelçiliğinin "Suudi Arabistan'da gözaltına alınan aktivistlerin  derhal serbest bırakılması" yönündeki açıklamalarına tepki olarak alındığı  kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Ottawa Büyükelçisi Nayif bin Bender  es-Sediri'nin de istişare amacıyla ülkeye çağrıldığı bilgisi yer aldı.

Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada'nın tutumu Suudi Arabistan Krallığı'nın iç işlerine açık ve  bariz bir müdahaledir ve en temel uluslararası normlara ve devletler arasındaki  ilişkileri yöneten tüm yasalara aykırıdır. Kanada'nın açıklamasındaki 'hemen  serbest bırakmak' ifadesi, devletler arasındaki ilişkilerde çok talihsiz, kabul  edilemez ve kınanmayı gerektiren bir ifadedir. Suudi Arabistan Krallığı, tarihi  boyunca Krallığın içişlerine herhangi bir müdahaleyi kabul etmemiş ve kabul  etmeyecektir. Suudi Arabistan Krallığı, Kanada'nın tutumunu kendisine yönelik bir  saldırı olarak değerlendirir ve bu, egemenliğini zayıflatmaya çalışan herkesi  caydıracak sağlam bir duruş gerektirir. Kanada'nın tutumu, Krallık yasalarının,  egemenlik ilkesinin ve prosedürlerinin ağır ve kabul edilemez bir  ihlalidir.’’

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, 2 Ağustos'ta Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "Raif Bedevi'nin kız kardeşi Semer Bedevi'nin Suudi  Arabistan’da gözaltına alındığını öğrenmekten derin endişe duydum. Kanada, bu zor  zamanda Bedevi ailesiyle birlikte duruyor ve hem Raif hem de Semer Bedevi'nin  derhal serbest bırakılmasını şiddetle desteklemeye devam ediyoruz."  değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından 3  Ağustos'ta yapılan paylaşımda da "Kanada, Semer Bedevi'nin  de dahil olduğu Suudi  Arabistan'daki sivil toplum ve kadın hakları aktivistlerinin tutuklanmasından  ciddi kaygı duyuyor. Suudi yetkilileri, onları ve diğer barışçıl insan hakları  aktivistlerini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: KanadaSuudi Arabistan


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