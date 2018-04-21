Suudi Arabistan Kraliyet Sarayında silah sesleri

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayında silah sesleri geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayında silah sesleri geldiği bildirildi. Çok ağır silahlar ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suudi kraliyet sarayından silah sesleri geldiği, Kral Selman bin Abdülaziz'in bir sığınağa götürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşanıyor. Suudi kraliyet sarayından silah sesleri geldiği bildirildi.

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü iddia etti. Birçok saray muhafızının mevzisini terk ettiği ve kaçtığının bilgisi geliyor.

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