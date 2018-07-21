Suudi Arabistan ekibi Türk takımlarının forvetlerine kafayı taktı!

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ekibi Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gomis ile ilgilenmiş ancak Fransız oyuncu kulüpte kalmak istemişti. Al-Hilal bu kez Negredo'ya kancayı taktı.

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ekibi Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gomis ile ilgilenmiş ancak Fransız oyuncu kulüpte kalmak istemişti. Al-Hilal bu kez Şenol Güneş'in gözden çıkardığı Negredo'ya kancayı taktı.

NEGREDO İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in kalıp-gitmesi konusunda fikir anlaşmazlığına düştüğü Alvaro Negredo konusunda Körfez ülkeleri arasında küçük çaplı bir savaş çıktı.

Xavi'nin, Katar'ın Al Sadd takımına istediği İspanyol golcü Negredo için bu kez de Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının devrede olduğu iddia edildi. Al Hilal'in daha önce de Gomis'i istediği konuşulmuştu.

Kaynak: Ajanslar