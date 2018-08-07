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07 Ağustos 2018 08:24 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 08:30

Suudi Arabistan 13 Ağustos'tan itibaren Toronto'ya uçuşları durduracak

Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağı belirtildi

Suudi Arabistan 13 Ağustos'tan itibaren Toronto'ya uçuşları durduracak

Suudi Arabistan Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, gelecek pazartesi gününden itibaren Kanada'nın Ontario eyaletinin merkezi Toronto'ya yönelik gidiş-dönüş seferlerinin durdurulacağı ifade edildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Açıklamada, Toronto'ya yapılan rezervasyonların askıya alındığı belirtilerek, daha önceden alınan tüm biletlerin iptal ve iadesinde herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Toronto yolcuları için alternatif çözümler bulunacağı kaydedildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: UçuşSuudi ArabistanDurduraulacakToronto


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