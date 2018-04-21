Suud Kralı Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayında silah sesleri geldiği bildirildi ve bunun ardından Kral Selman sığınağa götürüldü.

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında büyük çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Aynı kaynaklar, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü iddia etti. Birçok saray muhafızının mevzisini terk ettiği ve kaçtığının bilgisi geliyor.

Suud Kralı Selman'ın sığınağa götürüldüğü fakat Prens Muhammed'in çatışmaların olduğu Kraliyet Sarayı'nın içinde olduğu aktarılıyor.