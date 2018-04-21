Suud Kralı kaçtı Prens hala çatışmanın ortasında

Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı çevresinde başlayan saldırılar devam ediyor. Şehrin birçok bölgesine yayılan çatışmaların bir darbe kalkışması olduğu söyleniyor.

Kraliyet Sarayı çevresinde başlayan çatışmalar Başkent Riyad'ın birçok noktasına dağıldı. Kral Selman'ın çatışmalardan kaçtığı ve hava üssünde bir sığınağa götürüldüğü söyleniyor.

Kral Selman kadar şanslı olamayan Prens Muhammed hala sarayda ve çatışmaların yoğun olduğu bölgede yer alıyor.