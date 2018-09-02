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02 Eylül 2018 16:33 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2018 16:39

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştüğü anlar kameralara yansıdı!

Trabzon'da, yaz sıcağından bunalan bir kişi, ayaklarını çıkarıp Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştüğü anlar kameralara yansıdı!

Kentte, yaz sıcağından bunalan bir kişi, ayaklarını çıkarıp Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Bir süre sonra kimliği öğrenilemeyen bu kişi, çevrede, banklarda oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında, havuzda fıskiyeden yükselen suya tekme atıp, karate figürleri sergilemeye başladı. Attığı bir tekme sırasında ise dengesini kaybedip düştü.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, görüntüler sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü

Süs havuzunda fıskiyelere karete yaparken düştü


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: trabzon


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