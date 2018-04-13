Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni fragman

Survivor ödül oyununu kim kazandı, kim elendi? Survivor 2018 yeni bölüm fragmanı izle. Detaylar ajanshaber.com sitesinde yer alıyor.

Acun Ilıca'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor hafta'da 5 gün TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. Uzun yıllardır ülkemizde yayın yapan yarışma büyük bir izleyeci kitlesine sahip. Her hafta yayınlanan yeni bölümler reyting sıralamasının en üst sıralarında yer alıyor. Program Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da başlıyor. Başlayan her bölüm'ün ardından Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlanmakta. Bu Survivor yeni bölüm fragmanı'nı kaçıran izleyenler ise merak ile internette yayınlanmasını beklemekte. Merak ile beklenen Survivor fragmanı yayınlandı. Peki bu hafta Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını haber detayında bulabilirsiniz. Ajans Haber ile Survivor yeni bölüm fragmanı izle.

SURVİVOR 2018 45. YENİ BÖLÜM TANITIMI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 9 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Atış ve beceri gerektiren oyunda yine ünlüler takımı fırtına gibi esti ve ödülü kazanan taraf oldular. Ödülü kazanan ünlüler takımı pirzola ve pilav ödülünü afiyetle yediler.

CUMALİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor'a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.

BEYAZIT ÖZTÜRK ISRAR ETMİŞTİ

Survivor 2018'in ilk yarışmacısı belli oldu. Beyazıt Öztürk'ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül oldu.

SURVİVOR 2018 ALL STAR’A KATILABİLMEK İÇİN 1600 KM YOL YÜRÜMÜŞTÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor'a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı'nın da konuk olduğu Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk'ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül'ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül'ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor'a almaya karar verdik.” demişti..