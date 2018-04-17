Survivor'da ödül oyununu kim kazandı 16 Nisan

Survivor 2018'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gönüllüler bu akşam bir arkadaşına veda edecek. Öte yandan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 48. son bölüm özeti...

Survivor'da pazartesi günü kritik eleme konseyi öncesi takımlar ödül oyunu için parkura çıktı. Peki ödül neydi ve kazanan kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor 2018 16 Nisan Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Günün ilk oyunu ödül oyunuydu ve Ünlüler ile Gönüllüler arasında büyük çekişme yaşandı. Peki ödül oyunundan hangi takım galip ayrıldı? İşte yanıtı...

Dizi 16 Nisan 2018 20:28 Bu gece Survivor'da kim elendi? 16 Nisan Survivor elemeleriSurvivor 16 Nisan KİM ELENDİ? Eleme Adayları Kim Oldu? Surivor kim elendi sorusu yine bir eleme gününde Survivor fanlarını araştırmaya itti. 16 Nisan akşamı belli olacak Survivor eleme gününde adaya veda edecek isim de belli olacak.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler bu akşam terbiyeli tavuk ödülü için karşı karşıya geldiler. Her leme öncesinde olduğu gibi oyuna Gönüllüler takımı daha iyi başladı. Fakat ödülü 10'a 8 Ünlüler takımı kazandı.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu bölümünde ikinci ödül oyunu oynandı. Bu oyunda Ünlüler kazanırsa barakada yaşamaya devam edecek, Gönüllüler kazanırsa Ünlüler'den barakayı alacakları açıklandı. İki takım da kıyasıya mücadele ederek baraka ödülü için yarıştı. Ünlüler 10'a 7 kazanarak baraka ödülünün sahibi oldu.